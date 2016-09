Kultur

Oscar-Preisträgerin Kathy Bates mit Hollywood-Stern geehrt

Oscar-Preisträgerin Kathy Bates ist in Hollywood mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. Die Schauspielerin erhielt am Dienstag die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood, wie die Veranstalter mitteilten.