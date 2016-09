Politik

UNO stellt Hilfslieferungen in Syrien nach Angriff auf Konvoi ein

Zerstörte Lastwagen mit Hilfsgütern bei Aleppo. Der UNO-Hilfskonvoi wurde am Montag mit Luftschlägen angegriffen. (Bild der syrischen Antiregierungs-Organisation Aleppo 24 news).

Nach der Bombardierung eines Hilfskonvois in Syrien hat die UNO vorläufig weitere Lieferungen in dem Bürgerkriegsland gestoppt. «Als sofortige Sicherheitsmassnahme sind andere Konvoi-Bewegungen in Syrien bis auf weiteres ausgesetzt worden.»