Vermischtes

2000 Jahre altes Skelett in Wrack vor griechischer Küste entdeckt

Archäologen haben ein 2000 Jahre altes Skelett in einem Schiffswrack im Mittelmeer entdeckt. Die menschlichen Überreste seien am 31. August vor der griechischen Insel Antikythera gefunden worden, berichtete das Wissenschaftsmagazin «Nature» am Montag.