Luftangriffe in Syrien nach Ende der Waffenruhe fortgesetzt

Nach dem Ende der Waffenruhe sind die Kämpfe in Syrien mit aller Härte fortgesetzt worden. Nach Angaben von Aktivisten wurden am Montagabend bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo 32 Zivilisten getötet, darunter auch zwölf Hilfsmitarbeiter.