Politik

Anzeichen für Terror-Hintergrund bei Anschlag in New York

Ort des Anschlags am Sonntag in New York.

Die Ermittlungen nach dem Anschlag mit 29 Verletzten am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Dies teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit.