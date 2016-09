Boulevard

Zwei 25-Jährige stürzen mit dem Auto bei Gadmen ins Tobel

Die Sustenstrasse im Berner Oberland: In dieser Region stürzte am Samstag ein Auto rund 90 Meter in ein Tobel. (Archivbild).

In Gadmen im Berner Oberland sind am Samstagnachmittag zwei 25-jährige Männer mit dem Auto in ein Tobel gestürzt. Wegen des schlechten Wetters mussten die Rettungskräfte zu Fuss rund 90 Meter zur Unfallstelle absteigen. Beide Autoinsassen wurden verletzt.