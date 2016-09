Lieferwagen und Anhänger in Au SG komplett ausgebrannt

Boulevard

Ein Lieferwagen und ein Anhänger sind in der Nacht auf Sonntag in Au SG vollständig ausgebrannt. Ein Velofahrer hatte das Feuer entdeckt. Der kriminaltechnische Dienst untersucht nun, wie es entstanden ist.

Au SG. – Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer hatte den Brand kurz nach 23 Uhr entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, dennoch entstand sowohl am Lieferwagen als auch am Anhänger Totalschaden. (sda)