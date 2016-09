Werder Bremen beurlaubte Trainer Viktor Skripnik

Sport

Nach dem schlechtesten Saisonstart seiner Geschichte hat sich Werder Bremen am Sonntagmorgen von Coach Viktor Skripnik getrennt.

Fussball. – Werder hatte am Samstagabend beim 1:4 in Mönchengladbach die vierte Meisterschaftsniederlage in Serie kassiert. Für die nächsten zwei Partien soll der bisherige Nachwuchstrainer Alexander Nouri das Team betreuen.

«Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen», teilte der Verein mit. (si)