Napoli nach Heimsieg Tabellenführer

Sport

Napoli steht in der Serie A zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze. Coach Maurizio Sarri nimmt beim 3:1 gegen Bologna nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich den entscheidenden Wechsel vor.

Fussball. – In der 61. Minute war Arkadiusz Milik beim Stand von 1:1 ins Spiel gekommen, 17 Minuten später entschied der polnische Neuzugang von Ajax Amsterdam die Partie gegen das Team des Schweizer Internationalen Blerim Dzemaili mit seinem zweiten Tor des Abends. Sieben Minuten nach seiner Einwechslung hatte Milik nach mustergültiger Vorarbeit von Marek Hamsik das 2:1 erzielt.

Napoli war gegen Bologna in der 14. Minute durch José Callejon erstmals in Führung gegangen; für den 29-jährigen Spanier war es der fünfte Treffer in den vergangenen drei Meisterschaftsspielen.

Ohne den Schweizer Internationale Silvan Widmer muss Udinese in den kommenden Wochen auskommen. Der 23-Jährige zog sich am Freitag im Training mit dem Serie-A-Klub einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu und musste operiert werden. Das Malheur passierte im Luftduell mit dem brasilianischen Teamkollegen Ryder Matos.

Wie lange Widmer ausfällt, ist noch offen. Mit grosser Sicherheit verpassen wird er jedoch die beiden WM-Qualifikationsspiele der Schweiz in Ungarn (7. Oktober) und in Andorra (10. Oktober).

Napoli - Bologna 3:1 (1:0). - Tore: 14. Callejon 1:0. 56. Verdi 1:1. 68. Milik 2:1. 78. Milik 3:1. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili. 81. Rote Karte gegen Krafth (Bologna).

Weiteres Resultat der 4. Runde: Lazio Rom - Pescara 3:0.

Rangliste: 1. Napoli 4/10 (12:5). 2. Juventus Turin 3/9 (6:2). 3. AS Roma 3/7 (9:4). 4. Lazio Rom 4/7 (8:5). 5. Genoa 2/6 (6:2). 6. Udinese 3/6 (3:4). 7. AC Milan 4/6 (6:7). 8. Bologna 4/6 (5:9). 9. Sampdoria Genua 4/6 (5:5). 10. Chievo Verona 3/4 (3:2). 11. Inter Mailand 3/4 (3:4). 12. Pescara 4/4 (6:7). 13. Fiorentina 2/3 (2:2). 14. Atalanta Bergamo 3/3 (6:7). 15. Empoli 3/3 (2:4). 16. Sassuolo 3/3 (2:6). 17. Torino 3/3 (8:6). 18. Cagliari 3/1 (4:7). 19. Palermo 3/1 (1:5). 20. Crotone 3/0 (2:6). (si)