Knapper Klotener Auswärtssieg bei Servette

Sport

Klotens Goalie Luca Boltshauser entpuppt sich als Held der ersten Meisterschaftstage. Dank Boltshauser verwandelt Kloten ein 1:3 nach 57 Minuten in Genf in einen 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen.

Eishockey. – 57 Minuten lang deutete alles auf eine perfekte Genfer Woche hin. Servette wirkte defensiv stabil, obwohl am Samstag erstmals Tim Kast, der zuletzt nur noch stürmte, in der dritten Verteidigung auflaufen musste. Kast wurde umfunktioniert, weil sich am Freitag in Ambri Eliot Antonietti schwer am Knie verletzt hatte (zwei Monate Pause).

Wieder gelang Servette ein Blitzstart. Am Freitag in der Leventina führten sie nach 40 Sekunden; 24 Stunden später schoss Jim Slater die Servettiens sogar schon nach 20 Sekunden und einer Bilderbuchkombination über Noah Rod und Jérémy Wick in Führung. Und Jérémy Wick sorgte mit dem 3:1 nach bloss elf Sekunden im Schlussabschnitt für scheinbar klare Verhältnisse.

Dann aber setzte Kloten zum finalen Sturmlauf an: Denis Hollenstein und Roman Schlagenhauf glichen die Partie in der 57. Minute innerhalb von 31 Sekunden aus. Und nach der torlosen Verlängerung sorgten Vincent Praplan und Drew Shore für Klotens zweiten Auswärtssieg nach Penaltyschiessen. Luca Boltshauser (33 Paraden) wehrte in den beiden Penaltyschiessen gegen die ZSC Lions und Servette sämtliche neun Penalties ab.

Genève-Servette - Kloten 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) n.P.

5536 Zuschauer. - SR Clément/Eichmann, Pitton/Wüst. - Tore: 1. (0:20) Slater (Rod, Jérémy Wick) 1:0. 35. Riat (Fransson/Ausschluss Kast!) 2:0. 39. Hollenstein (Santala) 2:1. 41. (40:11) Jérémy Wick (Loeffel) 3:1. 57. (56:24) Hollenstein (Praplan, Back) 3:2. 57. (56:55) Schlagenhauf (Sanguinetti) 3:3. - Penaltyschiessen: Praplan 0:1, Schweri -; Santala -, Santorelli -; Hollenstein -, Loeffel -; Shore 0:2, Almond -. - Strafen: je 3mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Schweri; Praplan.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Ehrhardt; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Kast; Petschenig; Jérémy Wick, Slater, Rod; Rubin, Santorelli, Almond; Schweri, Romy, Riat; Traber, Heinimann, Douay; Simek.

Kloten: Boltshauser; Stoop, Tim Ramholt; Sanguinetti, Frick; Back, Harlacher; Bircher; Grassi, Shore, Bieber; Praplan, Santala, Hollenstein; Obrist, Romano Lemm, Kellenberger; Leone, Schlagenhauf, Hartmann.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Spaling, Mercier, Eliot Antonietti und Détraz, Kloten ohne Gähler (alle verletzt) und von Gunten (rekonvaleszent). - Pfostenschuss Rod (8.). (si)