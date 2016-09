Barcelona mit 5 Toren in Leganes

Sport

Ein zweites Mal innerhalb von einer Woche lässt sich der FC Barcelona nicht von einem Aufsteiger düpieren. Bei Leganes siegen die Katalanen problemlos 5:1.

Fussball. – Anders als vor Wochenfrist bei der 1:2-Heimniederlage gegen Alaves setzte Barcelonas Coach Luis Enrique von Beginn weg auf seine bestmögliche Offensivformation. Denn erstmals überhaupt in dieser Saison war der «MSN»-Traumsturm mit Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez in der Startaufstellung vereint.

Barças Offensivtrio bestach mit grosser Effizienz: Je einmal schossen Messi, Neymar und Suarez in den ersten 45 Minuten aufs gegnerische Tor, dreimal zappelte der Ball im Netz.

Beim 7:0 am Dienstag in der Champions League gegen Celtic Glasgow gingen sechs Tore auf das Konto der «MSN»-Angriffsreihe, in Leganes waren es deren vier. Messi traf nach der Pause vom Penaltypunkt zum zwischenzeitlichen 4:0.

Neymar hatte angekündigt, die Rekordzahl von 131 Toren aus der Vorsaison zusammen mit seinen beiden Kollegen aus Argentinien und Uruguay übertreffen zu wollen. Nach dem 5:1-Erfolg in Leganes stehen Messi, Neymar und Suarez bei 17 Treffern.

Leganes - FC Barcelona 1:5 (0:3). - 10'958 Zuschauer. - Tore: 15. Messi 0:1. 31. Suarez 0:2. 44. Neymar 0:3. 55. Messi (Foulpenalty) 0:4. 64. Rafinha 0:5. 80. Gabriel 1:5.

Rangliste: 1. Real Madrid 3/9 (10:3). 2. FC Barcelona 4/9 (13:5). 3. FC Sevilla 3/7 (8:5). 4. Sporting Gijon 3/7 (4:2). 5. Las Palmas 3/6 (10:5). 6. Eibar 3/6 (4:3). 7. Atletico Madrid 3/5 (5:1). 8. Alaves 3/5 (3:2). 9. Villarreal 3/5 (3:1). 10. Betis Sevilla 4/5 (7:10). 11. Deportivo La Coruña 3/4 (2:2). 12. San Sebastian 3/4 (3:4). 13. Leganes 4/4 (3:7). 14. Athletic Bilbao 3/3 (2:3). 15. Espanyol Barcelona 3/2 (7:9). 16. Malaga 3/2 (3:5). 17. Granada 4/2 (5:10). 18. Osasuna 3/1 (3:8). 19. Valencia 3/0 (4:8). 20. Celta Vigo 3/0 (1:7). (si)