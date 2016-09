Politik

Rekordzahl an Briefwählern bei Parlamentswahlen in Berlin

Die Flaggen Europas, Deutschlands und Berlins (v. l. n. r.) vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Am Sonntag entscheiden die Berliner Bürger bei Parlamentswahlen über ihre neue Stadtregierung. Jeder fünfte Wahlberechtigte hat bereits per Brief seine Stimme abgegeben - das ist Rekord. (Archiv).

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom Sonntag hat mehr als jede Fünfte der rund 2,5 Millionen wahlberechtigten Personen ihre Stimme per Brief abgegeben. Das ist die höchste Zahl an Briefwählern, die je bei einer Wahl zum Abgeordnetenhaus erreicht wurde.