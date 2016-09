Boulevard

Kollision zweier Autos in Bulle FR fordert drei Leichtverletzte

Bei einer Kollision zweier Autos am späten Freitagnachmittag in Bulle FR sind drei Personen leicht verletzt worden. Verursacht hatte den Unfall ein 80-jähriger Autofahrer, der in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor.