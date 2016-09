Vermischtes

Hoteliers auf Mallorca wollen umstrittene Touristensteuer kippen

Die Hoteliers von Mallorca wollen die in diesem Sommer auf den Balearen eingeführte Touristensteuer kippen. Der Hotelierverband der spanischen Insel (FEHM) legte am Freitag beim Oberen Gericht in Palma de Mallorca eine Beschwerde gegen die umstrittene «Ökotaxe» ein.