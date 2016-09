Italiens früherer Präsident Ciampi mit 95 Jahren gestorben

Politik

Der frühere italienische Präsident Carlo Azeglio Ciampi ist tot. Ciampi starb am Freitag im Alter von 95 Jahren, wie Regierungschef Matteo Renzi bekanntgab.

Rom. – Im Internetdienst Twitter schrieb der Ministerpräsident, Ciampi habe Italien «mit Leidenschaft gedient». Italienischen Medienberichten zufolge starb der Ex-Präsident in einer Klinik in Rom, wo er seit mehreren Wochen behandelt wurde. Seine Beerdigung soll in der Hauptstadt sein.

Italiens Aussenminister Paolo Gentiloni würdigte den verstorbenen Politiker als «grossen italienischen Staatsmann». Ciampi war von 1999 bis 2006 italienischer Präsident. Auf ihn folgte damals Giorgio Napolitano.

Ciampi war ein überzeugter Europäer und hoch angesehen in der italienischen Gesellschaft. Er galt als einer der Gründungsväter des modernen Italien und als moralische Autorität.

Der frühere Chef der Zentralbank des Landes ging erst spät in die Politik: Anfang der 90er Jahre wurde er Ministerpräsident einer Übergangsregierung, trat dieses Amt aber nur ein Jahr später an Silvio Berlusconi ab.

Danach war Ciampi einige Jahre Minister, bevor er 1999 zum Präsidenten gewählt wurde. Den umstrittenen wie einflussreichen Berlusconi rief er in seiner Amtszeit immer wieder zur Ordnung. Ciampi setzte sich als Politiker für den Eintritt Italiens in die Eurozone ein und stiess wichtige institutionelle Reformen an. (sda)