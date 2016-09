Politik

Neue Demonstrationen gegen Arbeitsmarktreform in Frankreich

In Paris wird ein verwundeter Demonstrant von der Strasse weggebracht.

Bei Protesten gegen die bereits beschlossene Arbeitsrechtsreform in Frankreich ist es erneut zu Gewalt gekommen. In Paris schleuderten Demonstranten am Donnerstag Wurfgeschosse und Brandsätze auf Polizisten.