Dalai Lama fordert EU zu «konstruktiver Kritik» in Tibet-Frage auf

Der Dalai Lama hat die EU zu «konstruktiver Kritik» an China in der Tibet-Frage aufgefordert. Zwar gebe es in China immer noch Verteidiger einer «harten Linie» gegenüber Tibet, doch gebe es auch Hoffnung.