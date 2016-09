Politik

Deutsche Botschaft in der Türkei erneut geschlossen

Die deutsche Botschaft und deutsche Schulen in der Türkei sind aus Sicherheitsbedenken vorläufig geschlossen worden. (Symbolbild).

Die deutsche Botschaft und deutsche Schulen in der Türkei sind erneut geschlossen worden. In der Türkei verlautete am Mittwoch, es gebe Sicherheitsbedenken. Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, gibt es Hinweise auf mögliche Anschläge während der türkischen Feiertage.