Kleinflugzeug muss auf Waadtländer Acker landen

Boulevard

Ein im Kanton Solothurn gestartetes Flugzeug hat am Mittwochmittag in einem Acker im Waadtländer Jura notlanden müssen. Der Pilot und sein Fluglehrer blieben unverletzt.

Lausanne. – Für die Notlandung gegen 11.30 Uhr in Valeyres-sous-Montagny war eine Motorenpanne verantwortlich, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Das Flugzeug, das in Grenchen SO gestartet war, blieb unbeschädigt. Nun wird es nach Angaben der Waadtländer Polizei zu einem Flugplatz transportiert. (sda)