Politik

Juncker: EU steckt in existenzieller Krise

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner Rede am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Strassburg. Weitere Bilder (1)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht die Europäische Union in einer existenziellen Krise. Die 28 Mitgliedstaaten sprächen zu oft nur von ihren eigenen nationalen Interessen, sagte Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union.