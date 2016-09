Peter Imfeld tritt mit 79 Kränzen zurück

Sport

Der Obwaldner Schwinger Peter Imfeld aus Lungern beendet mit 36 Jahren seine Laufbahn. Nebst dem eidgenössischen Kranz 2007 in Aarau gewann er 78 weitere Kränze und sechs Kranzfeste.

Ringen. – In Aarau erlebte Imfeld vor neun Jahren seine schönsten und seine bittersten Momente. Am ersten Wettkampftag starb sein guter Obwaldner Schwingerkamerad Peter Gasser an Herzversagen. Anderntags liess sich Imfeld als neuer Eidgenosse auszeichnen. (si)