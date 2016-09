Politik

Tusk: Bratislava muss zum Wendepunkt werden

EU-Ratspräsident Donald Tusk will den Grenzschutz, die innere Sicherheit und den Kampf gegen den Terror in den Mittelpunkt des EU-Treffens am Freitag in Bratislava stellen. In seinem Einladungsschreiben ermahnte Tusk die Mitgliedstaaten zu einer engeren Kooperation.