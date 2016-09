Boulevard

Toter und Verletzte bei Unfall auf weltgrösstem Kreuzfahrtschiff

Die «Harmony of the Seas» ist das weltgrösste Kreuzfahrtschiff. (Archiv).

Auf dem weltgrössten Kreuzfahrtschiff «Harmony of the Seas» hat es einen tödlichen Unfall gegeben: Ein Rettungsboot mit mehreren Menschen an Bord löste sich am Dienstag im Hafen von Marseille von dem Ozeangiganten, wie aus Ermittlerkreisen verlautete.