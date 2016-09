Politik

Drei IS-Verdächtige in Schleswig-Holstein verhaftet

An dem Polizeieinsatz waren über 200 Beamte beteiligt. (Symbolbild).

Spezialkräfte der Polizei haben in einem Grosseinsatz drei mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Schleswig-Holstein festgenommen. Es handelt sich um drei junge Syrer.