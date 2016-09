Politik

Ständerat entscheidet über die Mittel für Bildung und Forschung

Die Bildungskommission des Ständerates will den Hochschulen mehr Mittel zur Verfügung stellen als der Nationalrat und der Bundesrat. (Symbolbild).

Der Ständerat entscheidet am Montag und Dienstag über die Mittel für Bildung und Forschung in den nächsten vier Jahren. Die Bildungskommission will mehr Geld gewähren, die Finanzkommission dagegen wie der Nationalrat und der Bundesrat das Ausgabenwachstum drosseln.