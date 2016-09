Kultur

Frank Gehry stellt neuen Musiksaal in Berlin vor

Dirigent Daniel Barenboim und US-Architekt Frank Gehry haben einen neuen Kammermusiksaal in Berlin vorgestellt. In dem Pierre Boulez Saal soll von März 2017 an eine Mischung aus klassischer und zeitgenössischer Musik zu hören sein, wie Barenboim am Montag ankündigte.