Angebot an leeren Wohnungen in der Schweiz steigt markant

Die meisten leer stehenden Wohnungen haben drei oder vier Zimmer. (Archivbild).

In der Schweiz stehen so viele Wohnungen und Einfamilienhäuser leer wie seit rund 15 Jahren nicht mehr. 56’518 oder 1,30 Prozent aller Wohnungen waren am 1. Juni, dem Stichtag der Leerwohnungszählung des Bundesamts für Statistik, unbesetzt.