Van Avermaet schlägt Sagan im Sprint

Sport

Der belgische Strassen-Olympiasieger Greg van Avermaet gewinnt den Grand Prix von Montreal. Der 31-Jährige setzt sich beim zur World Tour zählenden Rennen in der kanadischen Metropole im Sprint durch.

Rad. – Van Avermeat verwies auf der ansteigenden Zielgeraden den Strassen-Weltmeister Peter Sagan auf Platz 2 und revanchierte sich damit für die Sprint-Niederlage von vor zwei Tagen, als er dem Slowaken in Québec beim ersten von zwei World-Tour-Rennen in Kanada in einem ähnlichen Finish unterlegen war. Dritter wurde der Italiener Diego Ulissi.

Erst wenige Meter vor dem Ziel hatte das Feld den zuvor ausgerissenen Portugiesen Rui Costa gestellt. Für Van Avermaet, den Profi der amerikanisch-schweizerischen BMC-Equipe, war es der fünfte Saisonsieg. Neben seinem Erfolg im olympischen Strassenrennen hatte er unter anderem die 5. Etappe der Tour de France in Le Lioran gewonnen.

Von den acht gestarteten Schweizern erreichte in Montreal keiner die Top 10. (si)