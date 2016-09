Politik

Demonstration gegen Schweizer Migrationspolitik in Chiasso

In Chiasso haben rund 250 Personen demonstriert.

In Chiasso haben an die 250 Personen demonstriert. Gemäss Informationen der Nachrichtenagentur ansa waren es Aktivisten von «no borders», die gegen die Schweizer Migrationspolitik an der Südgrenze protestierten.