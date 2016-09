Boulevard

Frau aus Gletscherspalte des Basodinogletschers gerettet

Die Retter auf dem Basodinogletscher befreien eine Frau aus einer Gletscherspalte.

Bei einer Tour auf dem Basodinogletscher ist am Samstagmorgen eine Frau im Schnee eingebrochen und 15 Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt. Sie konnte in einer anspruchsvollen Rettungsaktion mittelschwer verletzt geborgen werden.