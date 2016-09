Umjubelter Abschied: Unheilig sagen ihren Fans «Adieu»

Kultur

Mit einem umjubelten Konzert in Köln hat sich die Band Unheilig am Samstag von den Fans verabschiedet. Rund 30'000 Zuhörer nutzten im Rheinenergie-Stadion die letzte Gelegenheit, um Hits wie «Geboren um zu leben» und «Zeit zu gehen» zusammen mit dem Grafen zu singen.

Köln. – «Wir wissen, dass das, was wir in den letzten Jahre erleben durften, nicht normal ist», rief der Frontmann der Band seinen Fans am Ende des gut zweistündigen Auftritts zu. «Wir sind so dankbar dafür. Es war uns eine Ehre, für Euch Musik zu machen.» Mit dem Lied «Der Vorhang fällt» zog er den Schlussstrich unter das Konzert und seine steile Musikerkarriere.

Der Graf hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Die gross angelegte Abschiedstournee lief seit April 2015. (sda)