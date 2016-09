EU kündigt zusätzliche Hilfen für Flüchtlinge in Griechenland an

Politik

Syrische Flüchtlinge in einem Lager bei Athen. (Archiv).

Die Europäische Union will die Soforthilfe für in Griechenland gestrandete Flüchtlinge mehr als verdoppeln. Weitere 115 Millionen Euro würden zu den bereits bewilligten 83 Millionen durch die EU bereitgestellt.

Athen. – Über Hilfsorganisationen sollen damit die Bedingungen in Notunterkünften sowie Bildungsmöglichkeiten der geflüchteten Kinder verbessert werden, teilte die Europäische Kommission am Samstag mit.

«Die neue Förderung hat als Hauptziel, die Bedingungen von Flüchtlingen in Griechenland zu verbessern und damit etwas vor dem anstehenden Winter zu bewirken», sagte der für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides.

In Griechenland sitzen fast 60'000 Migranten fest, weil sie durch die weitgehende Schliessung der Balkanroute im Frühjahr nicht mehr wie geplant in den Norden Europas weiterreisen konnten. Viele von ihnen sind in verlassenen Armeekasernen oder Fabriken untergebracht. Griechenland ist mit der Unterbringung und der Bearbeitung der Asylanträge überfordert und verlangt mehr Unterstützung von den europäischen Partnern. (sda)