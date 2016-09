Kultur

Ausgestopfte Katze startet mit Hilfe einer Drohne in die Luft

Zwei niederländische Künstler lassen tote Tiere fliegen: Bart Jansen und Arjen Beltman montieren Tierpräparate an Drohnen. Am Freitag liessen sie auf dem Gelände des Naturhistorischen Museums in Bern eine Katze abheben.