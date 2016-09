Politik

Sicherheitsrat für Resolution mit neuen Sanktionen gegen Nordkorea

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilt das Gebaren Nordkoreas - der Sicherheitsrat will das Land nun mit weiteren Sanktionen belegen.

Nach dem erneuten Atomtest Nordkoreas hat sich der UNO-Sicherheitsrat am Freitag darauf geeinigt, eine Resolution mit neuen Sanktionen gegen Pjöngjang auszuarbeiten. Der Rat hatte sich in New York zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen.