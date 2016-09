Politik

Ureinwohner in North Dakota verlieren im Streit um Öl-Pipeline

Protest gegen die-Öl-Pipeline. Sie soll durch den Missouri-Fluss verlaufen.

Im Rechtsstreit um eine Öl-Pipeline in einem Indianerreservat im US-Bundesstaat North Dakota ist ein Stamm der Sioux vor Gericht unterlegen. Ein Bundesrichter in Washington hat einen Antrag der Sioux auf einen vorübergehenden Baustopp am Freitag nicht stattgegeben.