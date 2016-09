Kultur

Venezianischer Wettbewerb endet mit Emir Kusturica

Ein Drama des serbischen Regisseurs Emir Kusturica ist als letzter Wettbewerbsbeitrag in Venedig gezeigt worden. «On the Milky Road» ging am Freitag in das Rennen um den Goldenen Löwen. Der 61-jährige Filmemacher erzählt darin von Liebe in Zeiten des Balkankrieges.