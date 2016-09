Kultur

Schweizer Regisseur Milo Rau beschliesst in Berlin Europa-Trilogie

Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat am Donnerstag an der Berliner Schaubühne den dritten Teil seiner Europa-Trilogie vorgestellt. In «Empire» erzählen vier Schauspieler anhand des eigenen Lebens von Flucht und Vertreibung, Krieg und Folter, Verlust und Neuanfang.