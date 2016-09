Wirtschaft

Motel One will in der Schweiz expandieren

Die boomende deutsche Hotelgruppe Motel One will es in der Schweiz nicht bei zwei Betrieben bewenden lassen. Bei der offiziellen Eröffnung des Motel One in Basel liebäugelte Unternehmensgründer und CEO Dieter Müller am Donnerstag schon mit weiteren Standorten.