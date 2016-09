Vermischtes

Genervter Rentner will Ehefrau durch Banküberfall entkommen

Gestatten: Lawrence Ripple, der Bankräuber von Kansas City, der einen Gefängnisaufenthalt dem Eheleben vorzieht.

Ein 70-jähriger Mann hat in den USA eine Bank überfallen, um ins Gefängnis zu kommen und so seine Ehefrau loszuwerden. «Ich bin lieber im Gefängnis als zu Hause», sagte Lawrence Ripple am Mittwoch laut Justizunterlagen bei einer Gerichtsanhörung in Kansas City.