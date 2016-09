Wirtschaft

Modekette Tally Weijl ändert umstrittenes Lohnregime

Die Modekette Tally Weijl rückt von der umstrittenen Euro-Regelung bei den Löhnen ab. Neue Mitarbeiter am Hauptsitz in Basel können ihren Lohn wieder in Franken beziehen, bestätigt das Unternehmen eine Meldung der «Handelszeitung».