Politik

Merkel verteidigt ihren Kurs in der Flüchtlingsfrage

Angela Merkel während ihrer Rede vor dem Bundestag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Generaldebatte im deutschen Bundestag klar gemacht, dass sie an ihrer Flüchtlingspolitik festhalten will. Damit stemmte sie sich gegen die zunehmende Kritik auch aus den eigenen Reihen.