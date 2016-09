Boulevard

Zwei Tote durch Hurrikan «Newton» in Mexiko

Durch die Auswirkungen des Hurrikans «Newton» sind in Mexiko zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes der Touristenregion Los Cabos ignorierte ein Fischerboot am Dienstag Warnungen, in See zu stechen und sank im unruhigen Golf von Kalifornien.