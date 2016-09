LG geht mit neuem Smartphone gegen Apple und Samsung ins Rennen

Wirtschaft

Nur wenige Stunden vor der erwarteten Präsentation des neuen iPhone 7 hat der südkoreanische Elektronikkonzern LG ein Konkurrenzmodell präsentiert. Mit dem am Mittwoch vorgestellten V20 will LG seine schwächelnde Smartphone-Sparte wieder auf Vordermann bringen.

Seoul. – Das erst vor fünf Monaten auf den Markt gekommene LG-Mobiltelefon G5 war aufgrund von Produktionsproblemen hinter den Erwartungen geblieben. Zugleich hatte dem Vorzeigemodell der Südkoreaner das Galaxy Note 7 des heimischen Rivalen Samsung zu schaffen gemacht. Apples Erzrivale erlitt mittlerweile aber einen verheerenden Rückschlag und musste sein neues Modell wegen Akku-Problemen zum Teil zurückrufen.

«Wir hoffen, dass das V20 der Wendepunkt wird», sagte LG-Spartenchef Cho Juno. Das V20 ist mit einem 5,7-Zoll-Display, einem Metallgehäuse, austauschbaren Batterien sowie verbesserter Ton- und Kameraqualität ausgestattet. LG nannte keine Preise oder Umsatzziele.

Zunächst kommt das Premiummodell in Südkorea auf den Markt, bevor es dann auch unter anderem in den USA und China zu haben sein wird. Auch Apple will Analysten zufolge beim iPhone 7 mit einer verbesserten Kamera punkten. Insgesamt werden aber keine grossen Veränderungen erwartet, so dass manche Investoren schon auf die Version im kommenden Jahr setzen. (sda)