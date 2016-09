Politik

Obama beim Sightseing - ASEAN-Gipfel mit Chinas Li Keqiang

US-Präsident Barack Obama hat bei seiner letzten Asien-Reise in Laos einen Besichtigungstag in der alten Königsstadt Luang Prabang eingelegt. Der Präsident wollte am Mittwoch eines der wichtigsten Touristenhighlights des kleinen asiatischen Landes besichtigen.