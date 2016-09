Vermischtes

Zwölfjähriger nimmt Physikstudium an kanadischer Elite-Uni auf

Der zwölfjährige Indonesier Cendikiawan Suryaatmadja hat es eilig mit seiner Ausbildung: Am Donnerstag wird der Musterschüler sein Physikstudium an der kanadischen Eliteuniversität Waterloo beginnen, wie Medien in Kanada am Dienstag berichteten.