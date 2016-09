Politik

New York züchtet Austern auf recycelten Toiletten

Auf recyceltem Toiletten-Porzellan will die Stadt New York 50'000 Austern züchten - und so die Wasserqualität in einem Feuchtgebiet verbessern. Die Tiere sollen in der Jamaica Bay angesiedelt werden, wie Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag mitteilte.