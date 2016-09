Politik

Die Untersuchungskommission zu Syrien prangert wahllose Gewalt an

Die Untersuchungskommission prangert «wahllose und unverhältnismässige Gewalt» gegen Zivilisten an. (Symbolbild).

Todesfälle in Haft und Massenhinrichtungen bleiben ein Markenzeichen des Syrienkriegs. Die UNO-Untersuchungskommission zu Syrien hat in Genf die andauernden Übergriffe in «diesem blutgetränkten Konflikt» angeprangert.