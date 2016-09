Auch Moser und Gföhler beim Diamond-League-Final dabei

Sport

Die Stabhochspringerin Angelica Moser und der Weitspringer Benjamin Gföhler werden für ihre starken Leistungen belohnt. Sie dürfen am Freitagabend beim Diamond-League-Final in Brüssel an den Start.

Leichtathletik. – Für die 18-jährige Winterthurerin und den 22-jährigen Zürcher ist es die erste Teilnahme an einem Diamond-League-Meeting im Ausland. Junioren-Weltmeisterin Moser überzeugte an der Elite-EM in Amsterdam als Siebte, der EM-16. Gföhler war im Juni mit einem Sprung auf 8,13 m um lediglich zwei Zentimeter an der Olympia-Limite vorbeigeschrammt.

Mit Nicole Büchler steht in der belgischen Hauptstadt eine dritte Schweizerin im Einsatz. Die Schweizer Rekordhalterin im Stabhochsprung möchte in Brüssel ihren 3. Gesamtrang in der Diamond-League-Gesamtwertung verteidigen. (si)