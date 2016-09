Wirtschaft

Südkoreas grösster Reederei flüchtet sich unter US-Gläubigerschutz

Die schlingernde südkoreanische Container-Reederei Hanjin Shipping will sich nach dem Insolvenzantrag in ihrer Heimat in den USA unter Gläubigerschutz flüchten. Eine Firmensprecherin bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des «Wall Street Journal».