Merkel trifft Erdogan erstmals seit Putschversuch in der Türkei

Die Armenienresolution des deutschen Bundestags belastet die deutsch-türkischen Beziehungen stark.

Ein Schritt zur in Richtung Annäherung: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou erstmals seit dem Putschversuch in der Türkei mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammengetroffen.